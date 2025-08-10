Addio all’Inter: il titolare parte per soli 20 milioni

Una delle priorità dell’Inter in questo momento per quanto riguarda la sessione di mercato è relativa alle uscite visto che ci sono diversi giocatori ancora in rosa ma che non faranno parte della squadra dell’anno prossimo. Oltre agli esuberi per i quali si sta ancora cercando una sistemazione, c’è anche un titolare che può andare via.

Seconda quanto scritto oggi da Tuttosport, l’Inter avrebbe deciso di mettere Benjamin Pavard sul mercato. Il difensore francese può lasciare presto i colori nerazzurri in cambio di una proposta da 20 milioni di euro e a quel punto la dirigenza della società milanese si lancerà su un sostituto con Leoni e De Winter sempre prime scelte.

L’ostacolo in questa operazione è dettato dalle condizioni economiche. Tra pochi mesi Pavard compirà 30 anni e ha attualmente un ingaggio pari a 5 milioni di euro. Questo, aggiunto ai 20 milioni di euro che l’Inter vuole per il cartellino, rendono il profilo dell’ex Bayern appetibile solo per pochi club in tutta Europa.