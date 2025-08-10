Zazzaroni svela: “Mi hanno detto il VERO prezzo di Lookman”

La trattativa più lunga e complicata in questa estate per la Serie A è senza dubbio quella legata al futuro di Ademola Lookman. L’Atalanta non verrebbe cederlo ad un’altra squadra italiana ma il giocatore vuole soltanto andare all’Inter e per questo il suo destino continua ad essere un rebus visto che il nigeriano non si sta neanche allenando a Bergamo.

Nel corso dell’estate, a fornirci numerosi aggiornamenti sul futuro di Lookman è spesso Ivan Zazzaroni che pubblica con frequenza sul suo profilo Instagram. Il direttore del Corriere dello Sport oggi ha scritto un messaggio nel quale afferma di essere stato informato sul prezzo che l’Atalanta farebbe all’Inter per cedere l’attaccante, ecco le sue parole:

“Gente vicina a Percassi sostiene che sia disposto a vendere Ademola alla stessa cifra pagata dalla Juve per Koopmeiners: 52+6 netto solidarietà in 4 anni. Ma sono solo supposizioni. Lookman tiene duro, presto gli sviluppi in un senso o nell’altro. Marotta aspetta di conoscere il prezzo ufficiale. Sempre che glielo faccia”.