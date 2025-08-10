Non solo Leoni, sfida Milan-Inter per un altro grosso nome

Nel corso di questa sessione estiva di mercato l’Inter è alla ricerca di un nuovo difensore centrale giovane che possa essere un profilo futuribile e che aiuti ad abbassare l’età media del reparto arretrato nerazzurro. I nomi seguiti dalla dirigenza sono principalmente due: il primo è quello di Giovanni Leoni del Parma.

Come già riportato nei giorni scorsi, il Milan sta provando ad anticipare l’Inter con un’offerta al difensore del Parma. Il secondo nome seguito dai nerazzurri per la difesa è quello di Koni De Winter del Genoa. Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, anche il centrale belga è finito nel mirino dei rossoneri.

Il Milan è infatti vicino alla cessione di Malick Thiaw al Newcastle per 40 milioni di euro e ora avrebbe lanciato una sfida all’Inter anche per l’obiettivo De Winter. Sembra proprio quindi che i nerazzurri per trovare un nuovo difensore giovane dovranno vincere la concorrenza degli storici rivali rossoneri.