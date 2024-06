Addio Inter, ora è tutto fatto: “Ha svolto le visite mediche”

Sta per sfumare ufficialmente uno dei potenziali obiettivi dell’Inter per rafforzare la difesa a basso costo. Infatti, Nacho Fernandez è ormai in procinto di lasciare il Real Madrid per trasferirsi in Arabia Saudita, all’Al Qadsiah.

Lo riporta Fabrizio Romano, che racconta come il difensore spagnolo abbia già svolto le visite mediche e come sia pronto a firmare un contratto di due anni con il club che milita nella Saudi Pro League.