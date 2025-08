L’Inter chiude un affare di mercato con un club di Serie A

Il mese di agosto per l’Inter sarà fondamentale per definire gli ultimi innesti di calciomercato in entrata con tutte le attenzioni che oggi sono rivolte al colpo Ademola Lookman dall’Atalanta ma anche le ipotesi in merito a un nuovo difensore e a un nuovo centrocampista che non sono da escludere al momento.

Sarà però importante anche il tema delle cessioni visto che ci sono alcuni elementi della rosa nerazzurra che sono fuori dal progetto di Chivu e dovranno quindi salutare per liberare spazio numerico nelle liste ma anche per fruttare qualche plusvalenza da segnare a bilancio e in tal senso è a buon punto un affare con un altro club di Serie A.

Come riferito da Gianluca Di Marzio, è ormai ad un passo il trasferimento di Sebastiano Esposito dall’Inter al Cagliari. L’attaccante ex Empoli è in scadenza di contratto a giugno e quindi questa è l’ultima estate utile per i nerazzurri per cederlo incassando qualcosa: ora il futuro del classe 2002 sarà quindi in Sardegna.