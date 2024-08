Affare Gudmundsson: può ancora SBLOCCARSI per due motivi

Albert Gudmundsson è stato il grande sogno di mercato per tutta l’estate dell’Inter. Una trattativa difficile da sbloccare, con la concorrenza agguerrita della Fiorentina, che sembra essere la favorità per l’attaccante del Genoa. La dirigenza interista, però, attende e ci crede ancora.

Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attendismo dell’islandese starebbe un po’ spazientendo i toscani, insospettiti da questo atteggiamento. Un fattore che l’Inter potrebbe sfruttare a suo favore, così come l’interesse crescente per Arnautovic che sembra registrarsi in casa rossoblù.

Gilardino potrebbe spingere per avere una vera alternativa a Retegui in attacco e la presenza degli agenti dell’attaccante austriaco possono essere un altro indizio di una doppia trattativa che potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni. L’Inter di sicuro non ha mollato la presa per Gudmundsson.