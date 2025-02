“Affondo dalla Bundesliga”: le squadre tedesche vogliono il talento dell’Inter

La rosa dell’Inter è una di quelle con l’età media più in alta in Europa ma nonostante ciò ci sono diversi giocatori di talento e anche piuttosto giovani che possono ambire a crescere nei prossimi anni e a diventare elementi preziosi per la prima squadra, alcuni di questi sono anche attualmente in prestito in altre squadre.

Questo è il caso di Aleksandar Stankovic, giovane mediano classe 2005 di proprietà dell’Inter. In questa stagione sta indossando la maglia del Lucerna dopo che il club nerazzurro si è accordato con quello svizzero per il prestito di una stagione. Le sue prestazioni fin qui sono state molto buone e il secondo figlio di Dejan ha infatti attirato su di sé alcuni interessamenti.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, Stankovic piace ad alcuni club della Bundesliga che hanno notato il buon rendimento del giovane nerazzurro nel campionato svizzero e in estate potrebbero cercare di portarlo in Germania. L’idea dell’Inter è sempre stata quella di far crescere questo giovane centrocampista per valutare se potrà diventare un elemento utile in futuro alla prima squadra.