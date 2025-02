Le probabili formazioni di Inter-Fiorentina: dubbio sulla fascia

Con grande particolarità l’Inter si trova costretta a giocare due volte di fila contro la Fiorentina, nel giro di pochi giorni. Dopo il recupero a Firenze (per la gara rinviata dopo il malore di Bove) lunedì 10 febbraio alle 20:45 i nerazzurri ospitano a San Siro i viola per la 24^ giornata di Serie A.

Simone Inzaghi ragiona su quale formazione mandare in campo contro una Fiorentina che sarà ben più ricca di soluzione rispetto a quella che gioca la gara del Franchi (per via dei molti acquisti di gennaio che non sono potuti scendere in campo nel recupero) ma che perde per squalifica Comuzzo. Anche nell’Inter c’è uno squalificato che è Dumfries e il tecnico nerazzurro sta pensando chi mettere al suo posto con Darmian favorito su Zalewski.

Di seguito le probabili formazioni di Inter-Fiorentina: