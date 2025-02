Zazzaroni assicura: “Troppo TRAGICI, come si migliora questa Inter?”

Molti opinionisti, addetti ai lavori e anche tifosi sui social hanno lamentato il fatto che il fondo Oaktree, nuovo proprietario dell’Inter, abbia fatto pochi investimenti da quando si è insediato nel club nerazzurro. In tal senso è emblematico l’ultimo mercato di gennaio in cui l’unico rinforzo è stato Zalewski preso in prestito dalla Roma.

Tuttavia, c’è chi sostiene anche che non sia semplice migliorare la rosa dell’Inter perché i risultati sono dalla parte del gruppo allenato da Simone Inzaghi e che le molte polemiche degli ultimi giorni – seguenti al brutto ko di Firenze – siano esagerate. A parlare è Ivan Zazzaroni nell’ultima puntata di Pressing sulle reti Mediaset.

Parlando di Zhang e della chiusura per bancarotta della compagnia, il noto giornalista parla così del mercato dell’Inter: “L’Inter non può spendere ma come si migliora questa squadra? Si tratta dell’unica italiana che è passata direttamente agli ottavi di Champions League. Se vince con la Fiorentina è ad un punto dal Napoli, secondo me è un po’ tragico come tipo di ritrattino“.