Ore roventi per il mercato dell’Inter. La sede di Viale della Liberazione è il cuore pulsante e da lì oggi è passato anche l’agente di Lautaro Martinez che ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti. “Una volta l’anno ci confrontiamo sulla situazione generale dell’Inter e di Lautaro. Lui è il capitano dell’Inter, è molto felice qui e l’Inter ha un progetto sportivo molto buono. Adesso stiamo parlando della possibilità di rendere Lautaro ancora un po’ più felice” le parole di Alejandro Camaño riportate da Tuttomercatoweb.

“L’Inter sa che Lautaro è molto felice qui e abbiamo tempo per parlare di futuro. Lautaro è uno dei tre migliori centravanti al mondo però è uno uomo dell’Inter ed è molto felice qui. È tranquillo. L’Inter è la squadra del cuore. Molte cose, non è solo una questione di soldi… Lui è un uomo super competitivo e vuole una squadra in grado di giocare per tutto. A Lautaro piace stare all’Inter, adesso. E all’Inter piace che Lautaro resti. Vogliamo che l’Inter e Lautaro arrivino a una reciproca soddisfazione”.

Poi un passaggio sulle altre offerte, tra cui quella dall’Arabia Saudita di qualche giorno fa: “Io parlo sempre con tutti e lui è uno dei top 3 attaccanti al mondo. È sempre nella testa dei migliori direttori sportivi al mondo. Parlo sempre con tutti, però lui è il capitano dell’Inter e questo è molto importante per noi. Real Madrid? È una delle squadre più grandi al mondo e a qualsiasi giocatore piacerebbe giocare lì. Però ripeto una cosa molto importante: Lautaro gioca nell’Inter che è una squadra che ha giocato la finale di Champions League. Gioca nella squadra numero 2 d’Europa e questo è molto importante. Preoccupazione? Io non sono così negativo, il tifoso dell’Inter tutti gli anni parte con l’obiettivo di arrivare in fondo. La verità è che oggi è la squadra numero due d’Europa e poteva essere la numero uno d’Europa. Io parlo di ciò che vedo oggi, ciò che faccio è un lavoro per Lautaro e Lautaro crede nel progetto dell’Inter e quindi ci credo anche io“.