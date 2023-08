Si sta per chiudere una delle telenovele più discusse dell’estate di mercato dell’Inter. Dopo giorni di attesa la dirigenza nerazzurra ha alzato la pressione sul Bayern Monaco e secondo quanto racconta La Gazzetta dello Sport ha raggiunto l’accordo e dunque la stretta di mano per l’arrivo in nerazzurro del portiere Yann Sommer. Nelle casse dei bavaresi alla fine andranno 6 milioni di euro, ma senza attivare la clausola: sia per una questione di rapporti tra club, che per la possibilità di dilazionare in due anni il pagamento (con la clausola si sarebbe pagato subito l’intero importo). All’inizio della prossima settimana il portiere svizzero sarà a Milano per le visite mediche di rito.

L’opinione di Passione Inter

L’attesa è stata estenuante. Finalmente l’Inter ha il sostituto di Onana per la stagione 2023/2024. Portiere di esperienza, grande carisma e che per caratteristiche potrà raccogliere l’eredità del camerunese senza stravolgere il gioco di Inzaghi.