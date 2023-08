Con l’inserimento forte da parte dell’Atalanta su Scamacca, l’Inter non sembra intenzionata a partecipare ad aste e dunque guarda altrove sul mercato per individuare un nuovo attaccante. Secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti per lo statunitense Folarin Balogun, che da sempre viene definito la prima scelta della dirigenza interista. In questo momento rappresenterebbe la priorità e dall’Arsenal è arrivata un’apertura alla cessione: a 35 milioni di euro, riferisce, si può chiudere.