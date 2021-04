TS – Aguero all’Inter con Conte come Tevez alla Juve

L'allenatore nerazzurro potrebbe rivivere l'avventura ai tempi della Juventus con l'attaccante argentino

Il nome caldo del mercato estivo nerazzurro è sicuramente Sergio Aguero. L'attaccante del Manchester City concluderà la sua avventura inglese a fine stagione e andrà via a costo zero, vista la scadenza del contratto. L'argentino ha 32 anni e all'Inter potrebbe mettere a disposizione la sua esperienza internazionale.