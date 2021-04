Super Satriano, l’Inter Primavera batte il Cagliari 2-0: Madonna sale al secondo posto

Assoluto protagonista del match l'attaccante uruguaiano di Madonna

Dopo il pareggio di domenica scorsa contro il Genoa , l' Inter Primavera torna alla vittoria, battendo per 2-0 il Cagliari . Madonna sorprende con la novità Hoti al centro della difesa, in avanti il tandem Oristanio-Satriano.

La partita è combattuta ma, dopo la traversa di Casadei , è la squadra nerazzurra a sbloccare il match al 28esimo: il tiro di Oristanio mette in difficoltà Ciocci , sulla respinta del portiere il più veloce è Satriano che fa 1-0.

Poi sale in cattedra Stankovic , che salva più volte i suoi con un paio di interventi miracolosi. Ci pensa ancora una volta Satriano a mettere in chiaro le cose: al minuto 58' l'uruguaiano viene lasciato da solo nell'area piccola, di testa fa 2-0 e chiude i conti.

Con questa vittoria l'Inter Primavera sale a 37 punti in classifica, portandosi momentaneamente al secondo posto e a -1 dal primo posto, in attesa delle rivali in campo nelle prossime ore.