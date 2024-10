ALLARME Bisseck per l’Inter. Dalla Spagna: “Serve un rinforzo in difesa”

Arrivato in punta di piedi nell’estate 2023, Yann Bisseck ha saputo ritagliarsi il suo spazio all’Inter, guadagnando sempre più la fiducia di Inzaghi. Una crescita importante che lo ha portato a prendere più volte il posto di Pavard in questa stagione, affermandosi come un potenziale titolare dei nerazzurri.

Uno status di rilievo per il centrale tedesco, che fa felice il club, ma al tempo stesso sembra aver attirato nuovo interesse di mercato attorno a sé. Anche molto importante. Infatti, come scrive SPORT, il Real Madrid lo avrebbe inserito nella lunga lista di obiettivi per rafforzare la difesa.

Il club spagnolo è alla ricerca di un rinforzo per il reparto arretrato, in grado di raccogliere l’eredità di Alaba e Rudiger. Nella lunga lista di potenziali acquisti c’è anche il centrale nerazzurro. Da capire, allora, se Bisseck possa davvero diventare un obiettivo del Real Madrid in futuro.