Firma ufficiale e annuncio: “Addio Inter per 25 milioni”

In casa Inter è attesa nel giro di poche settimane una firma ufficiale sulla quale la dirigenza lavora ormai da parecchi mesi. Come abbiamo più volte raccontato, infatti, è in dirittura d’arrivo l’accordo per il nuovo contratto di Denzel Dumfries.

Dopo una lunga trattativa, il laterale olandese siglerà un triennale con opzione sulle stesse cifre già garantite a Dimarco. Una firma, però, che non toglie del tutto dal mercato in uscita lo stesso Dumfries. Come raccontato da Giorgio Musso di Calciomercato.it sul canale Youtube di Passione Inter, è ancora concreta la possibilità di poter cedere l’esterno destro la prossima estate.

Queste le ultime sul rinnovo di Dumfries: “Manca solo l’ufficialità, ultimissimi dettagli da limare. Ma Dumfries rinnoverà fino al 2027 con opzione al 2028. Ingaggio che passa da 2,5 a 4 milioni, sulla falsariga di quello di Dimarco. Usufruirà ancora del Decreto Crescita, dunque siamo i sotti i 5,5 lordi a stagione. Anche se in questo caso è l’alternativa sulla destra a Darmian, ma Dumfries è un giocatore che riscuote tanta considerazione in Simone Inzaghi”.

Su una possibile partenza, invece, l’Inter potrebbe aprire a determinate condizioni secondo il giornalista: “Rinnovo che non esclude una partenza la prossima estate. L’Inter voleva mettersi al sicuro in vista del 30 giugno per non perdere il calciatore a parametro zero, come successo con Skriniar. In attesa dell’estate si valuteranno offerte per il Nazionale olandese che ha diverse richieste dalla Premier. Situazione da monitorare sulla destra, Inter prenderebbe in considerazione offerte da 25 milioni di euro”.