Colpo a zero Inter, c’è l’OSTACOLO: “Il Real Madrid si intromette”

Il calciomercato è già nelle menti dei dirigenti dei club europei, nonostante manchino quasi due mesi alla sessione invernale e praticamente un’intera stagione a quella estiva, la più corposa. Tuttavia, è in queste settimane che si possono programmare i colpi più interessanti e cogliere alcune occasioni. Specie sui giocatori in scadenza di contratto. L’Inter lo sa bene, e Jonathan Tah rientra in questa categoria.

Il difensore del Bayer Leverkusen non rinnoverà con il club tedesco e sarà così libero di accordarsi con una nuova squadra già a gennaio, per poi trasferirsi a parametro zero. Uno scenario che fa gola a diversi top club, oltre ai nerazzurri, come Bayern Monaco e Barcellona.

La concorrenza, però, potrebbe farsi ancora più ostica. Infatti, come ripotato da SPORT, nella corsa a Tah si sarebbe intromesso anche il Real Madrid. I Blancos hanno la necessità di rafforzare il reparto difensivo e il centrale tedesco rappresenterebbe il profilo perfetto.

L’opinione di Passione Inter

Riuscire a ingaggiare Jonathan Tah a costo zero sarebbe l’ennesimo colpo di mercato da applausi della dirigenza dell’Inter, capace di portare a termine questo tipo di operazioni come pochi altri. E riuscendo a battere anche la concorrenza più dura. Per il centrale tedesco sarà molto difficile, ma c’è la speranza di riuscirci, lavorando d’anticipo e spingendo sui tasti giusti (Tah ha moglie italiana e conosce la lingua), c’è.