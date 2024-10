Affare Maldini: così l’Inter fa INCASSARE il Milan

La notizia delle ultime ore di un reale interessamento dell’Inter per Daniel Maldini del Monza sta creando grande scalpore nel mondo calcistico italiano. Non potrebbe essere altrimenti, visto il cognome del giocatore, nipote e figlio d’arte, legato indissolubilmente al Milan.

Un trasferimento che avrebbe del clamoroso, ma che potrebbe anche costringere i nerazzurri a fare un favore ai cugini rossoneri. Infatti, come riportato dal quotidiano La Repubblica, il Milan avrebbe diritto alla metà sulla rivendita di Maldini, attualmente al Monza.

Non solo, in caso di trattativa, l’Inter dovrebbe fare i conti anche con un’altra opzione a favore del club rivale: il diritto di prelazione. Questo permetterà ai rossoneri di pareggiare qualsiasi offerta per Maldini e di riportarlo a Milanello, in accordo con il giocatore, versando al Monza metà della cifra.