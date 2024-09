All’Inter vanno pazzi per il nuovo acquisto: “Ha stregato Inzaghi”

Da pochi giorni si è ufficialmente chiusa la sessione estiva del calciomercato in Italia. Una finestra che ha visto l’Inter protagonista soprattutto in una prima fase, dove ha piazzato ben due colpi a parametro zero – Zielinski e Taremi – e l’acquisto a titolo definitivo dal Genoa di Josep Martinez.

Un mercato completato infine dall’innesto del giovanissimo Tomas Palacios, arrivato a poche ore dalla chiusura della sessione. Nelle pagelle realizzate questa mattina da La Gazzetta dello Sport, all’Inter è stato riservato un ottimo 7,5, secondo voto più alto nel campionato italiano alle spalle della sola Juventus con 8. Questo perché, oltre agli eccellenti colpi sferrati, il club nerazzurro ha avuto il merito di trattenere tutti i propri big.

Inoltre, sono stati sottolineati tre fattori principali su cui l’Inter ha deciso di puntare: esperienza, giovani e futuribilità. Nonostante il mercato di alta qualità, però, una nota di merito è stata assegnata ai nerazzurri per l’arrivo di Taremi. La rosea, a proposito del centravanti iraniano, ha riportato un retroscena delle sue prime settimane ad Appiano Gentile: “Taremi ha già stregato Inzaghi e tutto lo staff. Zielinski è ancora tutto da scoprire, ma l’esperienza non si discute”.