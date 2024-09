RIVOLUZIONE Inzaghi per Monza-Inter: “Possibili questi 8 cambi”

Dopo le prime tre giornate di campionato in cui la squadra ha goduto di settimane intere di riposo fra una partita e l’altra, dopo la sosta il calendario dell’Inter cambierà radicalmente e di conseguenza le scelte di Simone Inzaghi, che fin qui si è affidato ai titolarissimi contro Genoa, Lecce e Atalanta. Da metà settembre, infatti, comincerà la Champions League.

Al rientro dopo la pausa, i nerazzurri saranno attesi subito da un trittico di gare nel giro di una settimana: prima a Monza, poi in casa del Manchester City e infine il derby contro il Milan. A sensazione e per spessore degli avversari, la gara che potrebbe essere più soggetta a turnover e rotazioni è la prima.

Secondo il Corriere dello Sport, non è da escludere la titolarità di due nuovi acquisti già in Brianza: si tratta del centrocampista Piotr Zielinski e del portiere Josep Martinez, che fino a qui non hanno ancora debuttato con la maglia dell’Inter. I due potrebbero prendere il posto di Henrikh Mkhitaryan e Yann Sommer, titolari invece contro City e Milan.

Formazione Monza-Inter, rivoluzione in vista per Inzaghi

Ma non solo, perché i cambi di formazione potrebbero esse ben otto in totale. In difesa possibile maglia dal 1′ per Stefan de Vrij e Carlos Augusto, mentre il centrocampo verrebbe stravolto per quattro interpreti su cinque. Oltre al già citato Zielinski, pronti Denzel Dumfries, Davide Frattesi e Kristjan Asllani.

In attccco, difficile che partano da titolari Lautaro Martinez o Mehdi Taremi, i quali saranno reduci da lunghi viaggi di rientro dopo gli impegni con Argentina e Iran. Il tandem d’attacco ritenuto più probabile dal CdS è quello formato da Marcus Thuram e Marko Arnautovic.

Estremamente improbabile, invece, una maglia dal 1′ minuto per Tomas Palacios, che solo domani svolgerà il suo primo allenamento con il gruppo: il giovane difensore oggi si trova in Argentina per risolvere alcune questioni burocratiche.