Lascia la Serie A e sfida l’Inter: nuovo rivale in Champions League

Con l’introduzione del nuovo formato, da quest’anno la prima fase della Champions League avrà ben due partite in più ed avversari tutti diversi tra loro. L’Inter, così come le altre formazioni partecipanti, dovrà dunque affrontare otto squadre diverse, giocando quattro partite in casa e quattro in trasferta.

Tra queste – oltre alle più blasonate Manchester City, Arsenal, Bayer Leverkusen e Lipsia, c’è anche la Stella Rossa. Una squadra storica ma di livello inferiore rispetto alle altre rivali, che dovrà far visita ai nerazzurri a San Siro ad inizio ottobre.

Per arrivare al meglio all’appuntamento europeo, la formazione allenata da Vladan Milojević sta cercando di rinforzarsi nel pochissimo tempo rimasto a disposizione prima della consegna della lista Uefa prevista entro la giornata odierna.

Come riportato da Relevo, un colpo importante potrebbe arrivare proprio dalla Serie A. La Stella Rossa ha infatti raggiunto l’accordo con il Torino per il trasferimento a titolo definitivo di Nemanja Radonjic. L’esterno serbo, dotato di enorme talento ma spesso discontinuo, dovrà prima dare il suo ok per finalizzare la cessione.