Anche l’Europa e l’Arabia sull’attaccante: “Ausilio ha una promessa”

L’attacco dell’Inter è uno dei reparti caldi per l’imminente calciomercato estivo, che punterà a rinforzare la rosa di Inzaghi, pur senza un grande budget a disposizione. Per il reparto offensivo, in particolare, c’è un nome su tutti in cima alla lista dei desideri: Albert Gudmundsson.

Come riportato da Sportitalia, i nerazzurri non solo dovranno convincere il Genoa, ma dovranno anche fare attenzione alla concorrenza, con proposte per l’islandese che potrebbero arrivare non solo dall’Europa, ma anche dall’Arabia Saudita.

Dal canto suo, Piero Ausilio avrebbe la promessa dello stesso giocatore, fatta in un incontro dello scorso aprile. Da capire se Gudmundsson manterrà la parola data al direttore sportivo dell’Inter.