L’Inter incontra il Genoa: c’è la chiave per dimezzare il costo

Sono ore importanti in casa Inter per la scelta del nuovo portiere, che dovrà ricoprire il ruolo di vice Sommer nell’immediato, per poi prenderne il posto in futuro. Una decisione delicata, con diversi nomi in ballo, anche se un’opzione sembra aver superato le altre.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe stata una bella accelerata per Josep Martinez, con tanto di primo incontro con i dirigenti del Genoa che potrebbe arrivare entro la fine di questa settimana per impostare l’operazione.

La richiesta è di 20 milioni di euro. L’asse con i liguri è caldo, vista anche la probabile trattativa per Gudmundsson, e i nerazzurri sono pronti a inserire alcune contropartite per abbassare il costo. La chiave, in questo senso, potrebbe essere l’interesse del Genoa per Martin Satriano, in prestito al Brest nell’ultima stagione e ora valutato poco meno di 10 milioni di euro.