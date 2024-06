C’è la data per il raduno: Inzaghi sceglie un giorno simbolico

Giornata importante per il futuro di Simone Inzaghi all’Inter, con un nuovo icontro tra la dirigenza nerazzurra e il suo agente. Da capire se già oggi si potrà arrivare alla firma sul rinnovo di contratto, che non sembra essere in discussione.

Anche perché, come racconta La Gazzetta dello Sport, il tecnico è già coinvolto nella preparazione della prossima stagione. In particolare, Inzaghi starebbe ragionando sulla data del raduno nerazzurro per la nuova stagione. La giornata del 13 luglio sembra essere la più probabile.

Una scelta che non sembra casuale, dal momento che sarebbe la stessa fatta anche nella scorsa stagione. Che ci sia un po’ di scaramanzia da parte del tecnico nerazzurro?