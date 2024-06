Si avvicina il vice Sommer: l’Inter prosegue i contatti

La priorità di calciomercato dell’Inter, al momento attuale, è alla ricerca di un nuovo portiere da affiancare a Sommer nella prossima stagione. I nerazzurri sono in corsa su diverse piste, ma c’è un nome in questo momento in vantaggio sugli altri.

Si tratta di Josep Martinez, estremo difensore del Genoa. Come riportato da Gianluca Di Marzio, i contatti con il club ligure stanno proseguendo, anche se i nerazzurri non hanno ancora preso una decisione definitiva.

I dirigenti stanno seguendo anche altre piste alternative, che portano a Bento dell’Athletico Paranaense e David Okoye dell’Udinese.