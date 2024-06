Nonostante l’estate sia alle porte, giugno è sempre un mese cruciale per il calcio, in cui si chiude la stagione passata e si gettando le basi per quella nuova. Recentemente, la stagione associativa 2024/2025 è iniziata, presentando nuove sfide per le associazioni di tifosi, tra cui gli Inter Club, nella gestione delle quote associative e delle spese per le attività del club.

La raccolta delle quote per trasferte, coreografie e altre attività sociali può diventare complicata. Gestire manualmente i pagamenti è un processo lungo e dispendioso in termini di tempo.

Qui entra in gioco “Together Price Expenses”, https://club-di-calcio.togetherprice.com/ l’app che sta aiutando i presidenti degli Inter Club a ricevere pagamenti istantanei e automatici tramite un semplice link, senza necessità di registrazione.

Utilizzando “Together Price Expenses”, i presidenti degli Inter Club possono automatizzare il processo, garantendo pagamenti puntuali e sicuri. Questo riduce il carico di lavoro e migliora la precisione e la trasparenza nella gestione finanziaria del club.

Funzionalità di Together Price Expenses

L’app consente di raccogliere facilmente i pagamenti delle quote associative dei membri del club con qualsiasi tipo di carta. Basta cliccare su un link senza bisogno di registrarsi. I presidenti ricevono i pagamenti in tempo reale mentre il sistema tiene traccia della rendicontazione, generando un file Excel con tutte le entrate aggiornate in tempo reale.

Ma non finisce qui. L’app offre ai club di calcio la possibilità di essere visibili a una community di oltre 1 milione di persone, potenziali nuovi tesserati per la nuova stagione. Questo è un aspetto molto importante, poiché sfrutta l’aspetto social dell’app per trovare nuovi membri.

Processo di Tesseramento e Pagamenti

Alcuni club hanno già iniziato il tesseramento per il 2024/2025. Per entrare, basta cliccare sui link di seguito, inviare il pagamento e poi si apre un altro link dove registrare i propri dati direttamente sul sito ufficiale dell’Inter:

Inter Club Nettuno Anzio

Inter Club Rimin i

i Inter Club Pirati Cattolica

Inter Club Taglio di Po

Configurazione del Profilo del Club

Il primo passo per utilizzare “Together Price Expenses” è la registrazione e la creazione di un profilo per l’Inter Club. Questo processo, semplice e intuitivo, è inizialmente gestito dal team di Together Price, che si occupa della creazione del profilo e dell’inserimento delle spese del club, permettendo ai presidenti di avere l’account configurato senza sforzo in pochi minuti.

Una volta creato il profilo, è possibile impostare le diverse quote associative e le spese previste per le attività del club in autonomia. L’app consente di personalizzare queste voci in base alle esigenze specifiche dell’Inter Club.

Pubblicazione e Monitoraggio dei Pagamenti

Il presidente deve solo pubblicare il link di pagamento generato dall’app di Together Price sui propri canali (sito, pagine social, gruppi WhatsApp) per il tesseramento. All’interno dell’app, il presidente può monitorare in tempo reale i pagamenti e scaricare un Excel sempre aggiornato con tutte le informazioni necessarie.

I fondi raccolti sono disponibili dopo pochi giorni sul conto dell’Inter Club.

Gestione delle Trasferte

Organizzare una trasferta per seguire l’Inter può essere complesso. Con “Together Price Expenses”, i fondi necessari per i viaggi possono essere raccolti in modo organizzato, assicurando che tutti i membri siano informati e che i fondi siano gestiti correttamente.

Trasparenza nelle Spese

Una delle principali preoccupazioni dei membri di un club è la trasparenza nella gestione delle finanze. Grazie a “Together Price Expenses”, tutti i membri possono avere accesso a una rendicontazione dettagliata delle spese, rafforzando la fiducia nella gestione del club.

Come Utilizzare Together Price Expenses

Registrazione e Creazione del Profilo del Club: Il processo è gestito dal team di Together Price, rendendolo semplice e intuitivo.

Il processo è gestito dal team di Together Price, rendendolo semplice e intuitivo. Impostazione delle Quote e delle Spese: Personalizza le voci in base alle esigenze specifiche del tuo club.

Personalizza le voci in base alle esigenze specifiche del tuo club. Invio delle Richieste di Pagamento: Invia richieste di pagamento ai membri del club tramite l’app.

Invia richieste di pagamento ai membri del club tramite l’app. Monitoraggio dei Pagamenti: Utilizza strumenti avanzati per tenere traccia di chi ha pagato e di chi deve ancora pagare.

Conclusione

L’app “Together Price Expenses” rappresenta una rivoluzione nella gestione delle finanze per gli Inter Club. Con funzionalità avanzate e facilità d’uso, i presidenti dei club possono migliorare l’efficienza nella raccolta delle quote, semplificare l’organizzazione delle trasferte e garantire la trasparenza nelle spese. In un mondo sempre più digitale, adottare strumenti come “Together Price Expenses” può fare la differenza nella gestione quotidiana di un club di tifosi.