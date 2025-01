Arnautovic ai margini dell’Inter, ma c’è un OSTACOLO all’addio

L’ingresso in campo contro il Venezia di Marko Arnautovic non è certo stato dei migliori. Entrato per dare supporto alla squadra e farla respirare nei minuti finali, l’attaccante austriaco non è riuscito a combinare granché, risultando davvero poco incisivo. Una situazione capitata troppo spesso da quando è all’Inter.

Le prestazioni deludenti di Arnautovic sono tante, molte più di quelle positive, e nelle gerarchie di Inzaghi sembra essere scivolato sempre più in fondo, come scrive anche La Gazzetta dello Sport. Ecco perché il quotidiano sottolinea come un suo addio anticipato a gennaio sia sempre da tenere in considerazione.

L’Inter, che saluterà sicuramente Arnautovic al termine della stagione, quando scadrà il suo contratto, è pronta a liberarsi di lui già in questa sessione di mercato in caso di offerte. L’ostacolo principale rimane uno: l’ingaggio da 3 milioni di euro dell’austriaco