Trevisani su Frattesi: “La valutazione dell’Inter è FOLLE”

Il futuro di Davide Frattesi all‘Inter è uno dei principali argomenti di calciomercato degli ultimi giorni. La Roma è interessata al calciatore, ma la dirigenza nerazzurra non sembra intenzionata a fare sconti e valuta il centrocampista 45 milioni di euro, non trattabili.

Sul tema si è espresso Riccardo Trevisani, durante l’ultima puntata di Fontana di Trevi. Il giornalista ha criticato la valutazione dell’Inter, ritenuta non realistica visto lo scarso utilizzo da titolare di Frattesi da quando veste la maglia nerazzurra.

Queste le sue parole:

“Frattesi rimarrà all’Inter? Penso di sì, perché la cifra richiesta dall’Inter è folle secondo me. Con 45 milioni di euro ci compri gente più sostanziosa di Frattesi. Soprattutto, c’è un tema: se lo ha pagato 35 milioni, e ha fatto un anno e mezzo di panchina, perché parliamo di 10 partite da titolare in campionato in due, come può costare 10 milioni in più!? Di solito il valore dovrebbe abbassarsi, 30, 25, no 45. Se fossi la Roma, busserei all’Inter, con soldi o contropartite, ma direi che la cifra per cui si tratta è 30 milioni”.