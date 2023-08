Marko Arnautovic è un nuovo giocatore dell’Inter. Tredici anni dopo il suo addio, oggi l’attaccante austriaco a 34 anni compiuti torna a vestire il nerazzurro. La società ha annunciato l’ingaggio dal Bologna del centravanti che si è presentato così ai microfoni del club: “Sono felicissimo, per me è un grande onore giocare ancora per l’Inter. Tredici anni fa ho iniziato ma ero più tifoso che giocatore, adesso sono qui per aiutare la squadra e vincere qualcosa. Sono cresciuto tanto, ero una testa calda e non pensavo tanto al calcio, adesso è diverso. Ho una famiglia e tutto cambia, sono cresciuto nella mentalità e come carattere e adesso speriamo che tutto va bene. Caratteristica migliore? Penso la tecnica, poi sono forte fisicamente. Sono qui per fare gol e so come si fa. Voglio vincere perché all’Inter si deve vincere, sono venuto per portare trofei e sono contentissimo. Ho già detto che voglio andare subito al campo ad allenarmi con i compagni e finalmente sabato inizia il campionato”.