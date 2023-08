Arnautovic potrebbe non essere l’ultimo colpo dell’Inter in attacco

L’Inter mette finalmente una toppa nell’attacco di Simone Inzaghi aggiungendo Marko Arnautovic. Operazione conclusa con il Bologna per l’austriaco classe ’89 che potrebbe non essere l’ultimo acquisto del reparto offensivo in queste due settimane che ci separano dalla chiusura del mercato estivo. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi fa il punto della situazione e spiega che, ovviamente, ogni possibile nuovo movimento “piccolo o grande”, si legge, dipende da Joaquin Correa: la dirigenza nerazzurra sta cercando di accompagnarlo alla porta, ma al momento non ci sono offerte.

Il Corriere dello Sport aggiunge che l’obiettivo nerazzurro rimane quello di cedere Correa per 15 milioni di euro con i quali poi si potrebbe riprovare l’assalto a Balogun, Morata o Taremi che al momento sono stati messi in standby.

L’opinione di Passione Inter

L’eventuale addio di Correa, con conseguente arrivo di un sostituto, darebbe maggior senso e risalto anche al colpo Arnautovic. Si spera.