Salta Samardzic? Gazzetta: “L’Inter ha scelto il piano B”

Gli ultimi sviluppi sul caso Samardzic fanno pensare sempre più alla possibilità che sfumi l’arrivo all’Inter del centrocampista serbo. La dirigenza ha fissato un ultimatum e, nel frattempo, si ragiona sul piano B. Secondo La Gazzetta dello Sport le speranze di arrivare ad una fumata bianca sono oggettivamente poche ormai, ma gli uomini mercato interisti avrebbero già la soluzione in casa: la conferma di Stefano Sensi come sesto centrocampista. D’altronde ieri sera anche l’agente Beppe Riso ha detto: “Restare all’Inter per lui è più di una possibilità”.

L’opinione di Passione Inter

Dal punto di vista tecnico Sensi non si discute e nel centrocampo di Inzaghi si integra alla perfezione, anche se forse le mancanze fisiche e di interdizione nel cuore della squadra nerazzurra così diventano ancor più accentuate. I dubbi sono sempre legati alle condizioni del giocatore. Abbiamo analizzato pro e contro della permanenza di Sensi qui.