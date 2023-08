Carlos Augusto al posto di Robin Gosens, Arnautovic a rinforzare l’attacco: l’Inter a pochi giorni dall’inizio del campionato batte due colpi in poche ore ma non è finita qui. Ai dirigenti rimane il buco in difesa da colmare e secondo La Gazzetta dello Sport la dirigenza nerazzurra si prenderà qualche giorno di riflessione per fare la scelta giusta. Inzaghi vorrebbe un giocatore pronto all’uso e avrebbe richiesto il giapponese Tomiyasu che, però, a causa dell’infortunio di Timber l’Arsenal potrebbe blindare. Per questo motivo torna d’attualità Trevoh Chalobah del Chelsea, per il quale serve l’ok del manager Pochettino che lo deve liberare. Una parte del budget risparmiato nell’acquisto dell’attaccante, scrive il quotidiano, potrebbe essere dirottato sul colpo in difesa.