Carlos Augusto all’Inter: Inzaghi esulta per due motivi

Tutto fatto per Carlos Augusto che all’Inter prenderà il posto di Robin Gosens. Operazione conclusa con l’esterno brasiliano, in possesso di passaporto italiano, che ha completato le visite mediche, firmato i contratti e in giornata sarà annunciato come nuovo calciatore nerazzurro. Secondo La Gazzetta dello Sport guadagnerà 2 milioni di euro all’anno per cinque anni (con decreto crescita) e si trasferisce a Milano in prestito oneroso da 4,5 milioni di euro e diritto di riscatto a 7,5 milioni più 4 milioni di bonus. Un colpo che, scrive il quotidiano, fa felice Inzaghi per due motivi: crea concorrenza di livello con Federico Dimarco in fascia e aggiunge un’alternativa di qualità ad Alessandro Bastoni, visto che Carlos Augusto all’occorrenza potrà essere utilizzato anche da terzo difensore a sinistra. Già in giornata potrebbe allenarsi ad Appiano Gentile mettendo nel mirino una convocazione per sabato, prima giornata di campionato proprio contro la sua ex squadra.

L’opinione di Passione Inter

L’operazione Carlos Augusto al posto di Gosens consente all’Inter di abbassare i costi e aggiungere un elemento più giovane di cinque anni rispetto al tedesco. Dovrà confermarsi ad alti livelli dopo una stagione in cui si è imposto come uno dei migliori esterni in Serie A. Il potenziale c’è, la logica nell’affare pure. Parola al campo.