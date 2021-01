TMW – Seconda parte di visite mediche per Asamoah. Poi la firma con il Cagliari: i dettagli del contratto

Kwadwo Asamoah è pronto a rimettersi in gioco nel campionato di Serie A. Dopo aver lasciato l’Inter, il ghanese diventerà a ore un nuovo giocatore del Cagliari in questi ultimi giorni della finestra invernale di mercato.

Come riportato da Tuttomercatoweb, Asamoah oggi svolgerà la seconda parte delle visite mediche, sottoponendosi ai test per ottenere l’idoneità sportiva. Poi è attesa la firma sul contratto che lo legherà al Cagliari fino a fine stagione, con opzione di rinnovo per il prossimo anno.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<