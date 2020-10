Ex Inter – Asamoah rimane in Serie A? Avrebbe rifiutato un’offerta dalla B

Kwadwo Asamoah ha lasciato l’Inter, ma potrebbe non abbandonare il massimo campionato italiano. Secondo quanto riportato dal portale ghanese Ghanasoccernet.com, infatti, l’ex esterno sinistro di Juventus ed Udinese avrebbe in mente di rimanere in Serie A.

A conferma di questa tesi, arriva l’indiscrezione di mercato: l’ormai ex nerazzurro avrebbe rifiutato di scendere di categoria, nonostante l’interesse vivo del Brescia. Al momento, l’unica squadra interessata al giocatore sarebbe la Sampdoria di Claudio Ranieri, dove ritroverebbe Antonio Candreva: Asamoah chiede uno stipendio annuo di un milione di euro.

