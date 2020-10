Inter, senti Robinho: “I nerazzurri non hanno niente da invidiare al Real Madrid”

All’indomani del suo ritorno al Santos, Robinho, ex fantasista di Milan e Real Madrid, ha parlato in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com. Il brasiliano ha analizzato la sfida tra Inter e Real Madrid in Champions League, sottolineando l’elevato tasso tecnico della squadra di Antonio Conte.

Ecco, dunque, le sue parole: “Sarà un doppio duello davvero difficile e bellissimo da vedere. Inter e Real sono capitate in un gruppo molto competitivo, ma parliamo di due big assolute che cercheranno entrambe di qualificarsi al primo posto. Quando si affrontano due club così, può succedere di tutto: ne vedremo delle belle, prima a Madrid e poi a Milano. I nerazzurri oggi non hanno niente da invidiare ai Blancos“.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<