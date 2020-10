Danimarca, Eriksen mette nel mirino l’Inghilterra: “Ci aspetta un match vero. Il nostro gioco migliora”

Se con Conte e l’Inter la fiamma deve ancora accendersi, Christian Eriksen può consolarsi con la Danimarca. Il fantasista nerazzurra ha infatti siglato due gol contro Far Oer e Islanda, il miglior modo per arrivare alla super sfida in programma contro l’Inghilterra a Wembley.

Eriksen ha presentato la sfida in programma domani sera. Ecco le sue parole riportate dal sito danese Bold: “La vittoria con l’Islanda è abbastanza meritata, abbiamo chiaramente creato di più e vinto con merito. Ora arriviamo alla gara contro l’Inghilterra con un po’ più di energia rispetto, ci aspetta un match vero. Il nostro gioco migliora col passare del tempo”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<