Il futuro di Kristjan Asllani resta del tutto incerto. Dopo essersi trasferito in prestito al Torino alla fine della scorsa sessione estiva di calciomercato, l’esperienza in Piemonte è terminata dopo circa metà stagione. Non rientrando più nei piani dei granata, il centrocampista albanese è stato richiamato a Milano e spedito poi al Besiktas durante la finestra invernale di mercato, sempre con la formula del prestito con diritto di riscatto, per un totale di circa 11 milioni di euro.

Secondo alcune fonti turche, il suo futuro ora è in bilico. La dirigenza del club di Istanbul ha deciso di rimandare ogni valutazione definitiva al termine della stagione in corso, ma ad oggi l’intenzione sembra essere quella di provare a trattare nuovamente la cifra per il riscatto dall’Inter, cercando un accordo più economico.

Fino ad ora, Asllani ha collezionato 8 presenze (469 minuti complessivi) condite da un solo assist. Dopo l’esordio shock condito dall’espulsione diretta a sei minuti dall’ingresso in campo contro il Konyaspor, l’albanese ha trovato continuità ed è sceso in campo in tutte le successive partite. La sua conferma in Turchia, quindi, è comunque una possibilità concreta.