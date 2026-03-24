Il futuro di Casemiro è destinato ad essere lontano dal Manchester United. Il centrocampista brasiliano, ex Real Madrid, vedrà scadere il proprio contratto a giugno e nonostante i 34 anni compiuti quest’anno ha accumulato 30 presenze complessive (2.159 minuti totali in campo) condite da 7 gol.

Secondo quanto riportato dal media brasiliano Globo Esporte, in virtù della questione contrattuale il giocatore sarebbe finito nel mirino di diverse squadre, pronte ad approfittare della situazione vantaggiosa. Tra queste ci sarebbe anche l’Inter, che avrebbe addirittura già avviato i primi sondaggi per valutare la fattibilità dell’operazione a parametro zero. Il profilo del brasiliano, vista età e tipologia dell’operazione, ricorderebbe più i colpi dell’era Zhang, che non quelli visti dall’arrivo del fondo Oaktree.

La concorrenza, ovviamente, non manca. In particolare, oltre agli estimatori europei, sarebbero pronte ad arrivare anche offerte pesantissime dall’Arabia Saudita e dagli Stati Uniti. Casemiro e il suo entourage stanno valutando attentamente tutte le piste, con la consapevolezza che verosimilmente il prossimo sarà l’ultimo contratto di peso della sua carriera.