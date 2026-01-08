Asllani saluta subito l’Inter: offerta dalla Spagna

L’esperienza di Kristjan Asllani al Torino si è chiusa dopo appena pochi mesi. Il club granata ha deciso di non proseguire il prestito del centrocampista albanese, che ora farà rientro all’Inter in attesa di una nuova sistemazione. La ricerca di una destinazione potrebbe però guardare oltre i confini nazionali.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il Girona avrebbe infatti avanzato una richiesta di informazioni sul giocatore. Il club spagnolo starebbe valutando l’opportunità di portare il centrocampista in Liga, offrendo così una possibile via d’uscita per l’ex Empoli.

La situazione resta in evoluzione. Asllani tornerà a Milano nei prossimi giorni, ma la sua permanenza in nerazzurro sembra destinata a durare poco. Il sondaggio del Girona potrebbe rappresentare una soluzione interessante per tutte le parti in causa, permettendo al calciatore di trovare maggiore continuità lontano dall’Italia.