Inter su Robinho Jr: offerti oltre 20 milioni al Santos

L’Inter torna a muoversi sul mercato sudamericano ed è pronta ad investire una cifra molto importante per uno dei migliori talenti brasiliani in circolazione. Parliamo di un figlio d’arte che veste attualmente la maglia della prima squadra del Santos e che davanti ha sé ha senz’altro grandi margini di miglioramento.

Stiamo parlando di Robinho Junior, figlio dell’ex centravanti che – tra le altre – ha vestito le maglie di Real Madrid, Manchester City e Milan. Stando a quanto riferito in Brasile da Globo Esporte, l’Inter avrebbe già offerto al Santos ben 18 milioni di euro come parte fissa più 4 milioni come bonus.

Il classe 2007, però, non avrebbe ancora dato una risposta definitiva e potrebbe decidere di rimanere in Brasile ancora per un’altra stagione. Non si tratta comunque di una risposta definitiva e l’impressione è che l‘Inter possa tentare un nuovo affondo la prossima estate per convincere Robinho Jr al trasferimento immediato.