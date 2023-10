Asllani vicino all’addio: il retroscena sugli ultimi giorni di mercato

Tra i giocatori sotto osservazione in casa Inter c’è Kristjan Asllani, che stasera giocherà con l’Albania, contro la Repubblica Ceca. Ausilio sarà lì anche per osservare il centrocampista, che sta facendo fatica a trovare spazio e che in estate è stato anche vicino a lasciare il club.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Asllani sarebbe stato molto vicino all’addio in prestito negli ultimi giorni di mercato, con Inzaghi che stava pensando di puntare su Maxime Lopez, poi andato alla Fiorentina.

Ora, l’albanese sta cercando di ritagliarsi il suo spazio alle spalle di Calhanoglu, obiettivo tutt’altro che facile. La società sembra avere ancora fiducia nelle sue qualità e c’è la convinzione che al ragazzo serva un’iniezione di autostima, per sbloccarsi dal punto di vista caratteriale.

L’opinione di Passione Inter

Le prospettive di Asllani all’Inter sono molto nebulose. Difficile capire cosa gli riserverà il futuro. Infatti, dopo le difficoltà in Champions League, Inzaghi non lo ha più riproposto titolare, ma lo ha comunque inserito in campo con costanza. Le prossime settimane, allora, potrebbero dare indizi rivelatori sul suo utilizzo da qui in avanti. Altrimenti a gennaio potrebbero aprirsi anche nuovi scenari legati a una sua partenza.