Futuro Dumfries, l’Inter è pronta a trattare il rinnovo: le cifre

Dopo una scorsa annata tra qualche difficoltà, Denzel Dumfries sembra aver ritrovato una buona costanza di rendimento con la maglia dell’Inter, risultando importante in più di un’occasione. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, tanto da convincere la dirigenza a blindare il suo futuro in nerazzurro.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, l’olandese ha il contratto in scadenza nel 2025, ma l’Inter non vuole aspettare e durante questi giorni di sosta ha fatto uno scatto importante verso il giocatore. L’agenzia Wasserman, che ha preso il posto di Rafaela Pimenta, sarebbe attesa in sede prima della ripartenza del campionato.

Andranno stabilite le basi dell’accordo. Dumfries vedrà il suo ingaggio aumentare rispetto ai 2,5 milioni di euro attuali, che dovrebbero arrivare a toccare i 4 milioni di euro. La stessa cifra che l’Inter avrebbe in mente anche per Dimarco, per blindare così le proprie fasce.

L’opinione di Passione Inter

Dumfries è un giocatore enigmatico, quasi sempre più efficace che bello da vedere a livello estetico. La sua centralità nell’Inter non va sottovaluta: l’olandese aveva l’arduo compito di sostituire Hakimi, e in questi due anni e mezzo è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante, nonostante il rischio di essere schiacciato dal peso delle aspettative.