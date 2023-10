La nuova strategia di Inzaghi per ritrovare il primo posto in Serie A

La sosta per le nazionali è arrivata in un momento delicato per l’Inter, frenata dal pareggio interno contro il Bologna e superata in classifica dal Milan. Una doppia beffa che ha gettato qualche ombra su un inizio di stagione fin qui molto positivo.

Inzaghi vuole subito scacciare queste nuvole e ha già in mente una strategia per far tornare la sua squadra al vertice. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport, che racconta come il tecnico, in comune accordo con la società, si affiderà a gerarchie meno nette, ruotando di più i suoi uomini e sfruttando tutte le risorse in rosa.

Il tutto dovrebbe essere gestito in modo più scientifico, ovvero affidandosi ai dati fisici a disposizione per capire chi sta meglio ed è pronto a dare il massimo. Un cambio di rotta strategico che va accompagnato anche da un cambio di mentalità. Blackout mentali come quelli con Sassuolo e Bologna non sono più ripetibili.

L’opinione di Passione Inter

La stanchezza fisica e quella mentale sono strettamente correlate e, pertanto, le difficoltà avute con Sassuolo e Bologna (ma anche con la Real Sociedad) posso essere spiegate in questo senso. Inzaghi ha parlato spesso della necessità di sfruttare tutti gli elementi in rosa, ma nell’effettivo lo ha fatto solo in parte. Dopo la sosta, allora, ci si aspetta un’Inter più camaleontica e vicina a quella vista nel finale della scorsa stagione.