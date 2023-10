L’Inter studia il sorpasso sul Milan: ecco perché il calendario aiuta

La frenata nelle ultime 3 partite di campionato, con una sola vittoria, in trasferta, ha acceso i primi campanelli di allarme in casa Inter. Inzaghi, però, vuole subito riportare la sua squadra sulla retta via, sfruttando i prossimi impegni dopo la sosta.

I nerazzurri vogliono accelerare in modo costante, lasciandosi alle spalle l’ultimo periodo singhiozzante a livello di prestazioni. Come racconta La Gazzetta dello Sport. l’Inter dovrà dare sempre il massimo, anche per sfruttare un calendario sulla carta più agevole rispetto al Milan.

Fino alla prossima sosta, gli uomini di Inzaghi sono attesi da Torino, Roma, Atalanta e Frosinone, con in mezzo la doppia sfida cruciale con il Salisburgo. Nello stesso periodo, i rossoneri affronteranno in sequenza: Juventus, Paris Saint-Germain, Napoli, Udinese, di nuovo PSG e Lecce. L’Inter deve sfruttare l’occasione.

L’opinione di Passione Inter

Ad alzare di molto il livello di difficoltà del calendario del Milan è la doppia sfida di Champions League. In Serie A, il calendario nerazzurro può essere un po’ più favorevole, ma con i tanti impegni l’insidia è sempre dietro l’angolo, anche in partite insospettabili. I nerazzurri hanno già dimostrato di soffrire contro avversari di rango inferiore e la trasferta di Torino, al rientro dalla sosta, sarà subito un bel test in questo senso.