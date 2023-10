Inter, la panchina deve cambiare passo: Inzaghi vuole di più

La pausa per le nazionali è anche l’occasione per cercare cosa non ha funzionato fin qui. In casa Inter, le riflessioni principali sono sulla panchina, che fin qui non sembra essere riuscita a dare il contributo sperato. E Inzaghi si aspetta un cambio di passo dopo la sosta.

Lo riporta il Corriere dello Sport, elencando i vari motivi che non hanno permesso alle riserve nerazzurre di rendere al massimo. Tra questi ci sono i problemi fisici che hanno colpito alcune riserve chiave come Arnautovic, Frattesi, Cuadrado e Sensi. Mentre altri giocatori, come Asllani e Sanchez, necessitano di un miglior adattamento tattico e mentale.

Alcune rotazioni, però, sembrano aver convinto fin da subito, come quelle tra Pavard e Darmian e tra Acerbi e De Vrij. Bene anche Carlos Augusto. Ora Inzaghi vuole risposte importanti anche dalle altre seconde linee in rosa.

L’opinione di Passione Inter

La stagione è ormai in una delle sue fasi più intense a livello di calendario e l’importanza delle alternative è cruciale per risolvere partite nei quali i titolari possono apparire un po’ appannati. L’Inter finora non ha giovato molto di queste possibilità, nonostante una rosa abbastanza lunga. Nei prossimi impegni sarà centrale invertire la tendenza.