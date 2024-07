Assalto a Gudmundsson: il tesoretto di Carboni “non basta”

Se l’operazione per portare Valentin Carboni all’Olympique Marsiglia dovesse andare in porto, i piani dell’Inter per quanto riguarda il futuro dell’attacco potrebbero prendere una piega diversa. L’obiettivo è sempre quello di aggiungere un’altra freccia importante all’arco di Inzaghi, con il nome prescelto di Albert Gudmundsson.

Tuttavia, come sottolinea Giorgio Musso, giornalista di calciomercato.it, il tesoretto di Carboni potrebbe non bastare per sbloccare l’operazione Gudmundsson. Per far partire l’assalto all’ìslandese, infatti, l’Inter dovrà prima fare altre due operazioni in uscita.

La prima, necessaria, è trovare una sistemazione per Joaquin Correa: sull’argentino ci sarebbero alcuni club, ma non è da escludere anche una rescissione contrattuale. Poi c’è da trovare una soluzione per il futuro di Mark Arnautovic. Pertanto, Gudmundsson dovrà attendere ancora un po’.