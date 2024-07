Non solo Carboni, l’Inter vuole altri addii: “Risparmio da 13 milioni”

Sembra essersi sbloccata la trattativa per il trasferimento all’Olympique Marsiglia di Valentin Carboni. Un addio che potrebbe garantire all’Inter il budget per provare un altro colpo in attacco, con gli occhi dei nerazzurri tutti puntati su Albert Gudmundsson del Genoa. Ma la dirigenza sta prima pianificando altri acquisti.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo è la cessione di Joaquin Correa e Marko Arnautovic. L’Inter spera che qualcuno piombi sui due attaccanti, in modo da liberare spazio in rosa per un nuovo arrivo, ma anche per permettere un risparmio economico importante.

Infatti, con l’addio di Correa e Arnautovic, l’Inter si libererebbe del peso degli ingaggi di entrambi, per un totale di 13 milioni di euro netti.