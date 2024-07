CINQUE (+1) contratti in scadenza nell’Inter per il 2025

La stagione dell’Inter è appena cominciata, ma lo sguardo della dirigenza è già rivolto al futuro, con un occhio attento ai contratti di alcuni giocatori, che vedranno la loro scadenza nel 2025. Uno scenario che riguarda diversi elementi della rosa. Fa eccezione a questo discorso Joaquin Correa, il cui destino potrebbe essere lontano dal club già in questa stagione.

Pertanto, sono cinque (più un’altra situazione da monitorare), i nomi sui quali la dirigenza dell’Inter dovrà ragionare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, con l’incombenza del Mondiale per Club, tra giugno e luglio, che richiederà una soluzione prima della prossima estate. Andiamo a vederli insieme:

RAFFAELE DI GENNARO

Riconfermato dopo la scorsa stagione, con il rinnovo annuale del suo contratto, Raffaele Di Gennaro potrebbe continuare a ricoprire il ruolo di terzo portiere nerazzurro, a meno che, a 30 anni compiuti, non sentisse il bisogno di una nuova epserienza, con più spazio in campo. Per l’Inter la sua presenza in rosa è una risorsa, essendo un elemento cresciuto nel vivaio.

FRANCESCO ACERBI

Francesco Acerbi è uno dei pilastri della difesa dell’Inter e anche in questa stagione il suo ruolo non dovrebbe essere in discussione. Delle riflessioni in merito, però, vanno fatte: il difensore torna da un infortunio e nell’ultima annata ha avuto qualche altro problemino, seppur sporadico. Alla soglia dei 37 anni, la sua conferma potrebbe essere messa in discussione dalla volontà di Oaktree di avviare il processo di ringiovanimento della rosa.

STEFAN DE VRIJ

Stesso discorso per Stefan De Vrij, che nelle gerarchie nerazzurre parte più indietro rispetto ad Acerbi e che avrebbe anche ricevuto delle offerte per cambiare aria, preferendo però rimanere all’Inter. L’olandese, autore di buon Europeo, ha dimostrato di poter essere ancora affidabile, seppur non con un impiego continuativo e massicco. Da capire se la difesa verrà rivoluzionata del tutto la prossima estate o se il processo sarà graduale.

MATTEO DARMIAN

Fedelissimo di Inzaghi, Matteo Darmian continua a ricoprire un ruolo centrale nelle gerarchie dell’Inter. Nell’ultima stagione è tornato a essere impiegato maggiormente come esterno di centrocampo, ma la sua duttilità tattica lo rende una risorsa in qualsiasi contesto. Tra gli uomini più esperti dello spogliatoio nerazzurro, potrebbe essere riconfermato se saprà confermarsi elemento di sicura affidabilità.

MARKO ARNAUTOVIC

Rispetto agli altri nomi, Marko Arnautovic è quello con la situazione più particolare. L’austriaco, infatti, potrebbe imboccare la strada dell’addio già in questa sessione di mercato, liberando spazio in attacco. Per farlo, però, c’è bisogno di un acquirente. Al contrario, l’attaccante potrebbe vivere la sua ultima stagione in nerazzurro, con l’ipotesi di un rinnovo alquanto improbabile, a meno di clamorose sorprese.

BONUS: DENZEL DUMFRIES

Dei giocatori in scadenza nel 2025, Denzel Dumfries è quello per il quale l’Inter si sta muovendo con anticipo, visto il suo valore di mercato. I nerazzurri non voglino perderlo a zero e, per questo, l’ipotesi cessione è sul tavolo. Tuttavia, nelle ultime settimane, sembra esserci stata un’apertura del giocatore al rinnovo, con un incontro decisivo atteso al suo rientro dalla vacanze.