Si sblocca la trattativa. Dall’Inghilterra: “Pronto accordo di scambio”

Nonostante le probabilità in merito al rinnovo di contratto siano aumentate, il futuro di Denzel Dumfries all’Inter è tutt’altro che certo. L’olandese ha il contratto in scadenza nel 2025 e i nerazzurri non vorrebbero perderlo a parametro zero nella prossima stagione.

Ecco perché potrebbe prendere piede l’ipotesi di uno scambio. Come riportato dal Mail Sport, in Inghilterra, infatti, Il Manchester United starebbe valutando un potenziale accordo con l’Inter per Dumfries, mettendo sul piatto anche il cartellino di Aaron Wan-Bissaka.

L’esterno inglese è anche lui in scadenza di contratto nel 2025 e, stando alle notizie emerse negli ultimi giorni, sarebbe intenzionato a sposare la causa nerazzurra già in questa stagione.